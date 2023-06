Kim Kardashian révèle ce qui l’attire le plus chez un homme: «Plus elles sont droites, plus je suis excitée»

Bien qu’elle n’ait pas encore révélé grand-chose surcet homme mystérieux, qui n’est connu que sous le nom de «Fred» et qui semble répondre à «tous les critères», la mère de quatre enfants a donné un aperçu de ce que sont exactement ses critères de choix.

Une liste établie

Dans le dernier épisode des Kardashian, Kim a été rejointe par ses amis les plus proches alors qu’elle se préparait pour son défilé Dolce & Gabbana en Italie.Elle a dressé la liste des qualités que devrait avoir son prochain compagnon. Munie de son téléphonepour lesénumérer, elle nous a ainsi donné un aperçu de son homme idéal.

Un modèle à suivre

Voici sa liste: «Me protéger, se battre pour moi, avoir une bonne hygiène – c’est une évidence, je ne devrais même pas le dire. Calme, pas de problèmes de père ou de mère, patient, encourageant, vraiment heureux pour moi, couronné de succès. Bonnes dents, spontané, amusant, mes amis et ma famille l’adorent. Quelqu’un qui peut être un modèle pour mes enfants, surtout pour mes garçons».

«Plus elles sont droites, plus je suis excitée»

Elle poursuit en disant: «Pas de bagage émotionnel lourd – j’en ai beaucoup. Plus grand que moi, quelqu’un qui aime le sport, une personne motivée, une personne indépendante, qui n’est pas collante et quelqu’un qui a bon goût».

Kim a également précisé ses préférences en matière de dentition, ajoutant devant la caméra: «Les dents sont l’un de mes plus grands attraits. Plus elles sont droites, plus je suis excitée. Je plaisante, mais je ne plaisante pas…».