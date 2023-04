Koh-Lanta: pourquoi Grâce a-t-elle «pété un plomb» contre Martin?

Pas conscience

Martin, qui a dû abandonner l’émission pour raison médicale, a, lui, déclaré n’avoir «absolument pas» conscience qu’il l’énervait à ce point-là. «Quand je vois à quel point je peux agacer Grâce, je tombe un petit peu de haut. J’arrive dans cette nouvelle équipe majoritairement constituée d’ex-jaunes, je suis le seul ex-rouge avec Julie et Christine, potentiellement le plus menacé par une élimination au conseil, donc je devais faire mes preuves rapidement », a expliqué le candidat dans une interview accordée à TV Mag.

«Grâce a focalisé là-dessus au point de la rendre dingue et je n’en avais pas du tout conscience. Si son problème avec moi était juste ce tic verbal, je me dis qu’ il y a vraiment plus grave dans la vie . Je m’en sors pas trop mal (Rires)», a-t-il ajouté.

«C’était trop» pour Grâce

De son côté Grâce est revenue sur la situation: «On était tellement bien avant, donc récupérer des rouges et recommencer de zéro avec Martin qui disait tout le temps ‘Eh les gars on fait ci, eh les gars on fait ça’, c’était trop. En revoyant les images, j’avais envie de rentrer dans la télé et de m’étouffer ! Mais c’est moi qui ai pété un plomb, j’assume totalement mon état d’esprit à ce moment-là. Depuis, on s’entend très bien avec Martin», a-t-elle affirmé au Parisien.