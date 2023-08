La fin de cette émission à l’antenne depuis 36 ans réjouit les internautes: «Bon débarras», «Ma zappette va être contente»

Vers la fin de Téléshopping ?

Mais si ce genre d’émission fonctionnait bien dans les années 1980 et 1990, les choses ont bien changé aujourd’hui. Selon Télé Loisirs, l’audience de Téléshoppping sur TF1 est en chute libre. En mai dernier, elle était suivie en moyenne par 61.000 téléspectateurs, alors qu’ils étaient encore deux fois plus nombreux trois ans plus tôt. Résultat: après 36 ans d’existence, TF1 envisagerait de mettre à un terme à son émission Téléshopping.

«Je ne savais même pas que ça existait encore»

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a réjoui de nombreux internautes. «Bon débarras. Que RTL, Plug, etc. fassent la même chose et nous mettent des émissions plus intéressantes», «Ouf, ma zappette va être contente», «Que cette émission soit supprimée de TOUTES les chaînes», «Purée! Je ne savais même pas que ça existait encore cette émission…», «Enfin une bonne décision», «Marie-Ange devrait faire autre chose. Elle est talentueuse, elle mérite mieux», peut-on lire dans les commentaires. Bref, on dirait bien que cette émission ne manquera pas à beaucoup de monde. Reste à voir par quoi elle sera remplacée.