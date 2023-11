La fin d’une époque: le télétexte de la RTBF vit ses dernières semaines!

C’est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dans les années 1980 et 1990, avant la généralisation d’Internet, on pouvait accéder à des informations en live sur sa télé comme les scores de la D1 belge en direct, la météo, l’actualité, le tirage du Loto ou le programme télé.

La fin du télétexte de la RTBF

Le télétexte de la RTBF a été lancé dans les années 1970. Mais aujourd’hui, notamment avec la généralisation de l’accès à Internet, le service est devenu désuet et n’est quasiment plus utilisé. D’ailleurs, de nombreuses télécommandes n’ont plus cette fameuse touche télétexte. La RTBF a donc décidé de mettre fin à ce service. Selon nos confrères de L’Avenir, le 12 février 2024 sonnera la fin du télétexte de la RTBF. La fin d’une époque, diront certaines.

L’ancêtre d’Internet?

Sur les réseaux sociaux, cette annonce a rappelé des souvenirs à de nombreux utilisateurs du télétexte. «Oufti j’en ai passé du temps là-dessus pour avoir les résultats foot», «Le rituel du matin avant d’aller à l’école», «N’empêche que dès fois c’était galère pour attendre que la page arrive! Et surtout quand on se trompait de numéro et recommencer après», «Peut-on dire l’ancêtre d’internet? (…) Ce dernier universel et sans bug aura fait un sacré bout de chemin dans l’air de l’information numérique», peut-on lire sur Facebook.