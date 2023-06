La PETA reproche à Pete Davidson d’avoir acheté un chien plutôt que de l’adopter, il répond: «Allez vous faire foutre!»

En effet, l’organisation lui reproche d’avoir acheté un chiot plutôt que de l’adopter. Sa porte-parole Daphna Nachminovitch a déclaré: «C’est tragique que Pete adopte un chiot de la sorte. Il aurait pu en trouver un dans son quartier de New York par exemple. Un petit gabarreur avec du charme, de la personnalité et une beauté non-conventionnelle aurait été un compagnon idéal. Les refuges de New York débordent de chiens qui n’attendent que d’être adoptés.»

L’humoriste outré

La réaction de Pete ne s’est pas fait attendre, celui-ci ayant pris le tempsd’enregistrer un vocal pourrépondre à la porte-parole: «Merci d’avoir dit publiquement que je n’avais pas adopté ce chien. Je voulais juste vous dire que je suis gravement allergique aux chiens et que je dois donc adopter une race spécifique. Pourquoi ne faites-vous pas vos recherches avant de créer ce genre d’histoires? Allez vous faire foutre et sucez-moi la…»

Et s’il a, par la suite, admis qu’il avait été trop loin, il a expliqué à TMZ: «Je n’ai jamais vu ma mère et ma soeur pleurer de la sorte depuis plus de 20 ans. J’essayais de remonter le moral de ma famille et je n’avais pas besoin en plus que l’on m’expose publiquement. J’ai mal choisi mes mots mais je ne regrette pas d’avoir défendu les intérêts de ma famille.»