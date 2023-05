La tenue transparente de l’épouse de Kevin De Bruyne ne passe pas inaperçue: «On voit ses tétons!» (photo)

Samedi dernier, Manchester City est devenu champion d’Angleterre pour la cinquième fois en six ans grâce à la défaite d’Arsenal. Dans la foulée, les champions ont même battu Chelsea 2-0 alors qu’ils étaient d’ores et déjà sûrs de finir premiers. Un titre comme celui-là, ça se fête, et tous les joueurs se sont donc rassemblés dans un club privé de Manchester avec leurs épouses.