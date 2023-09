L’acteur Chris Evans s’est marié dans le plus grand secret

Pour leur mariage, certaines stars aiment voir les choses en grand et faire dans la démesure. Chris Evans, l’acteur de «Captain America: The First Avenger» a choisi tout l’inverse.

Une cérémonie intimiste et «bien verrouillée»

Ce samedi 9 septembre, c’est lors d’une cérémonie on ne peut plus intimiste que l’acteur américain de 42 ans, a dit ‘oui’ à Alba Baptista, 26 ans. Le couple a organisé la cérémonie dans la région de Boston, avec leurs familles et leurs amis les plus proches. Quelques stars des films Marvel comme Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et Jeremy Renner, faisaient partie des invités.