L’acteur Matthew Perry (Friends) est décédé à 54 ans: «Son héritage traversera de nombreuses générations»

Matthew Perry était surtout connu pour le rôle de Chandler Bing, blagueur et maladroit, dans l’ultrapopulaire série «Friends», diffusée sur la chaîne NBC pendant dix saisons, de 1994 à 2004, totalisant plus de 230 épisodes.

L’acteur luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l’alcool, et avait fréquenté des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises. Lors d’une récente apparition à la télévision, Perry avait surpris l’auditoire en admettant avoir souffert d’une grave anxiété «tous les soirs» pendant le tournage de «Friends». Dans ces mémoires publiés l’année dernière, il avait avoué avoir subi 65 séances de désintoxication, dépensant plus de neuf millions de dollars.

En plus de «Friends», Perry a joué dans des films tels que «Fools Rush In» et «The Whole Nine Yards». Matthew Perry a joué de petits rôles avant d’être le dernier pris pour le casting de «Friends» où il a séduit les fans avec son humour caustique, son sarcasme et son manque de confiance en lui.