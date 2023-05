Lady Gaga adopte un nouveau look: ses fans ne la reconnaissent pas!

Comme plusieurs de ses collègues, Lady Gaga a aussi créé sa propre marque, Haus Labs, spécialisée dans les cosmétiques vegans. Mais, alors qu’elle faisait la promotion de ses nouveaux crayons à lèvres via une vidéo postée sur son compte TikTok, c’est son look qui a attiré toutes les attentions.

Un style bien plus simple

La star y porte en effet, comme vous pouvez le voir ci-dessous, un simple débardeur noir et, surtout, son maquillage est bien plus basique qu’à l’accoutumée. Elle apparaît ainsi très naturelle avec un make-up composé de tons nudes. Ce look très simple et frais a été salué en commentaires par de nombreux admirateurs de la chanteuse qui estiment que cela fait ressortir sa beauté naturelle.

«On ne dirait pas toi»

Maisd’autres ont semblé dérouté par cette vidéo et ce nouveau look arboré par l’interprète de ‘Poker Face’. Certains fans affirmant même ne pas avoir reconnu leur star préférée. «Qui est-ce?», «On ne dirait pas toi», «On dirait quelqu’un qui ressemble un peu à Lady Gaga», peut-on ainsi lire dans les commentaires.

Une perte de poids pour son prochain rôle?

Pour d’autres encore, Lady Gaga avait soudainement des airs de Miley Cyrus. La cause, selon eux, de cette ressemblance? Une importante perte de poids de la part dela star du film‘A Star Is Born’. Le visage de Lady Gaga semble, en effet, être plus aminci et ses joues plus creuses qu’auparavant.