Laetitia Casta, l’icône de la mode, pose nue à 45 ans (photo)

«Un tout complexe et fascinant»

Ce jeudi 20 juillet, celle qui a incarné Falbala dans Asterix et Obelix en 1999 a posé pour «Harper’s Bazaar France». Elle a été photographiée complètement nue par Pamela Dimitrovet Deo Suveera. En Une on admire Laetitia Casta assise, jambes repliées et croisées pour dissimuler son ventre et sa poitrine.

«On ne se souvient plus exactement de la première fois où l’on est tombé sur une photo de Laetitia Casta. Il y en a eu tellement. Des centaines de couvertures de magazines, une trentaine de films, des kilomètres de podiums, du seule-en-scène sans filet, des duos avec des cœurs errants, Laetitia Casta surprend, se surprend elle-même, et jaillit là où on ne l’attend pas», explique «Harper’s Bazaar France». En poursuivant : «Insoumise et disciplinée, sauvage et fidèle, exposée et discrète, sage et punk, évidente et énigmatique, des principes et beaucoup de tolérance, elle est un tout complexe et fascinant. Qui n’a pas fini de fasciner. S’il existe un mystère et une poésie Laetitia Casta, ce numéro s’en approche au plus vrai», peut-on lire en légende Instagram du magazine.