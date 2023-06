Larusso, Billy Crawford ou encore Las Ketchup: voici où et quand a lieu ce festival des années 2000

Vous connaissez ce moment en soirée, où une musique qui a marqué votre adolescence passe soudainement? Votre cœur s’emballe et il vous est impossible de vous empêcher de danser. Eh bien, ce moment vous risquez de le vivre à répétition lors du Kermesse Festival. En effet, cet événement très festif réunira quelques-uns des plus grands chanteurs des années 2000.

Billy Crawford, Larusso, Last Ketchup, Fatal Bazooka, PZK, Colonel Reyel, Kamini ou encore Tragedie. Voici, entre autres, les noms des artistes qui froleront la scène du festival qui se tiendra à Nice les 5, 6 et 7 juillet prochains. Nous ne savons pas pour vous, mais nous, nous avons une furieuse envie d’enfiler nos plus beaux jeans taille basse, nos petites pinces à cheveux et nos bandanas et de programmer en urgence un week-end dans le sud de la France cet été.