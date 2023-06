Laurence Boccolini n’animera plus «Tout le monde veut prendre sa place»

Au mois d’août 2021, elle avait repris avec succès les rênes de «Tout le monde veut prendre sa place» à la suite du départ de son confrère Nagui, qui avait porté le programme pendant 15 ans. Mais Laurence Boccolini vient d’annoncer qu’elle n’animera plus l’émission quotidienne de la mi-journée à partir de la rentrée prochaine. «Après réflexion et nombreux échanges avec la chaîne et la production, j’ai pris la décision de ne plus continuer à la rentrée d’animer le jeu», a-t-elle confié à Puremédias.

L’emblématique présentatrice de 60 ans ne garde cependant que de bons souvenirs de ces deux années aux commandes du jeu incontournable de France 2. «Ce fut une très belle aventure de deux ans, où j’ai pu vivre de formidables moments auprès de tant de candidats», explique l’ancienne animatrice du «Maillon faible». «Cet exercice me remplit de joie à chaque fois. J’en garderai de très bons souvenirs, et je tiens à remercier la production et toute l’équipe technique pour sa bienveillance, son professionnalisme et sa gentillesse.»

Qui va prendre sa place?

De quoi sera donc fait l’avenir de Laurence Boccolini? L’animatrice dit vouloir «partir vers de nouvelles créations, toujours dans le but d’apporter un peu de sourire et d’humour, car c’est tout ce qui compte: faire mon métier tout simplement», et ce toujours sur les antennes de France Télévisions.

Enfin, que les fidèles téléspectateurs de «Tout le monde veut prendre sa place» se rassurent: l’émission reprendra bel et bien à la rentrée, mais avec un nouveau visage qui reste à déterminer. La chaîne publique se laisse en effet encore quelques semaines pour désigner celui ou celle qui succédera à Laurence Boccolini à partir du mois de septembre.