Le beau-fils de Sylvester Stallone est Liégeois!

En couple avec la fille de Stallone

L’heureux élu s’appelle Louis Masquelier-Page. Il a 20 ans et il étudie actuellement la finance à l’université de Miami. Skieur de haut niveau, en 2020, Louis était le porte-drapeau de la Belgique aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Lausanne. À l’époque, la RTBF l’avait interviewé. Il avait expliqué qu’il avait quatre nationalités. Il est luxembourgeois, suisse et anglais de par sa mère et belge de par son père. «Mon père est belge. Il est liégeois. Ma grand-mère aussi. Et comme je me sens liégeois aussi», avait déclaré Louis.