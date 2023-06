Le bouleversant hommage de Laeticia à Johnny Hallyday pour les 80 ans de son regretté mari

«Tu nous manqueras pour toujours»

La mère de ses deux filles, Jade et Joy, a ainsi posté sur son compte Instagram une ancienne vidéo enregistrée par Johnny lui-même. On l’y entend dire: «Salut les amours! J’ai essayé de vous joindre, mais ça répond pas, vous êtes peut-être sur la calèche tirée par les chiens, je ne sais pas. J’espère que vous passez une bonne journée, moi je pense à vous, je vous aime, et non d’un chien, qu’est-ce que vous me manquez! Je vous embrasse très fort».