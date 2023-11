Le cast de Friends fait un dernier adieu à Matthew Perry lors de ses funérailles (vidéo)

Les obsèques de Matthew Perry ont eu lieu au Forrest Lawn Memorial Park, à Los Angeles , entre 15h et 17h le 3 novembre dernier. D’après le média américain TMZ, l’enterrement s’est déroulé dans un cadre très intimiste, rassemblant seulement une vingtaine de personnes . Parmis les invités se trouvaient les parents de l’acteur ainsi que les célèbres co-stars de Matthew Perry dans la série «Friends». Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross) et Lisa Kudrow (Phoebe) ont été aperçus arrivant au début de la cérémonie, tous de noirs vêtus. Pour ce qui est de Matt Leblanc (Joey), celui-ci aurait fait son apparition à un autre moment…

«Il y a eu beaucoup de larmes et de rires»

D’après le Daily Mail, la cérémonie s’est achevée avec la chanson « Don’t Give Up », signée Peter Gabriel. «Il ne me reste plus de combat, semble-t-il, je suis un homme dont les rêves ont tous déserté, j’ai changé de visage, j’ai changé mon nom, mais personne ne veut de toi quand tu perds» peut-on entendre dans la chanson.Un titre choisi pour faire référence au combat de l’acteur contre ses addictions. « Il n’y avait pas un œil sec là-dedans. Il y a eu beaucoup de larmes et de rires. Seuls les amis proches et la famille ont parlé.», a assuré un témoin au tabloïd britannique.