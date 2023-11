Le célèbre rappeur américain Puff Daddy accusé de viol par son ex-compagne, la chanteuse Cassie

La mégastar américaine du hip hop Sean Combs, alias Puff Daddy ou P. Diddy, est visée, à New York, par une plainte pour viol et violences physiques déposée par son ex-compagne, la chanteuse de R&B Casandra Ventura, Cassie de son nom de scène. L’intéressé réfute catégoriquement ces accusations.

Selon un document judiciaire du parquet fédéral de Manhattan, «M. Combs a violé Mme Ventura chez elle après qu’elle eut tenté de le quitter» en 2018. Il l’a «souvent frappée à coups de poing, de pied, tapé, piétiné Mme Ventura avec pour résultats des contusions, lèvres éclatées, oeils au beurre noir et saignements», détaille la plainte de 35 pages enregistrée jeudi auprès de la justice fédérale américaine.

Ce document rendu public jeudi soir, révélé d’abord par le New York Times, vise aussi les sociétés et labels du musicien et producteur de rap, Bad Boy Entertainment, Bad Boy Records, Epic Records, Combs Enterprises et Doe Corporations 1-10. Cassie a d’ailleurs également été sous contrat avec le label de Sean Combs pendant longtemps.

Des violences commises pendant «plus d’une décennie»

La justice américaine -- qui a consigné le témoignage à charge de Mme Ventura, laquelle avait rencontré M. Combs en 2005 lorsqu’elle avait 19 ans et lui 37 -- accuse la star du rap d’avoir eu un «comportement violent» et «des exigences déviantes» durant «plus d’une décennie».

La chanteuse de R&B affirme que les maltraitances systématiques ont commencé peu après leur rencontre en 2005. Elle avait 19 ans à l’époque, tandis que son compagnon en avait 16 de plus. Cassie soutient que Puff Daddy la battait et la forçait à avoir des relations sexuelles avec des hommes prostitués pendant qu’il les filmait. En 2018, juste avant la fin définitive de leur relation, Sean Combs se serait introduit chez elle et l’aurait violée.

«Pour Mme Ventura, la ‘période noire’ fut celle qu’elle a vécue piégée par M. Combs dans un cycle d’agressions, violences et trafic sexuel», souligne encore la plainte de la chanteuse Cassie.

«Je suis enfin prête à raconter mon histoire»

«Après des années de silence et d’obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire», explique-t-elle. «Je veux me faire connaître, surtout pour servir d’exemple à d’autres femmes qui subissent des violences et des abus dans leurs relations.»

Mme Ventura «ne peut pas continuer à vivre dans le silence après ce qu’elle a enduré», souligne le document judiciaire. «M. Combs reste immensément puissant et dangereux. Mme Ventura est en quête de justice pour la décennie de vie que M. Combs lui a prise par des menaces de violences, une addiction aux drogues, des agressions physiques et psychologiques, ainsi que de l’esclavage sexuel.»

P. Diddy nie

Ben Brafman, l’avocat new-yorkais de M. Combs, aujourd’hui âgé de 54 ans, a «farouchement» nié ces allégations, qu’il a qualifiées dans une déclaration à l’AFP d’«insultantes et scandaleuses».

Selon lui, Cassie aurait exigé des dizaines de millions au cours des six derniers mois et aurait menacé d’écrire un livre sur leur relation qui nuirait à la star du hip hop si elle ne recevait pas l’argent.

Les avocats de l’intéressée affirment, de leur côté, que Puff Daddy aurait offert à son ex «une somme à huit chiffres» pour l’empêcher de rendre ses histoires publiques.

M. Combs, 54 ans, avait fondé sa société Bad Boy en 1993, décennie de gloire pour cette figure majeure de la commercialisation et médiatisation de la scène hip hop, un mouvement musical et artistique né à New York il y a 50 ans, en août 1973.

Puff Daddy fait partie du club des milliardaires du hip hop, grâce aussi à ses affaires dans l’industrie de l’alcool.

