Le chanteur de Rammstein accusé d’avoir drogué et violé plusieurs fans

Fin mai, une fan nord-irlandaise a affirmé sur Twitter avoir été droguée et potentiellement agressée sexuellement lors d’une soirée privée pendant un concert du groupe à Vilnius, en Lituanie. La formation a réfuté ces accusations et un test de dépistage de drogues effectué par les autorités lituaniennes s’est révélé négatif.

Relations sexuelles forcées

Des dizaines de femmes accusent depuis le leader de Rammstein de comportements sexuels déplacés. Certaines auraient eu des relations sexuelles contre leur gré et d’autres auraient été droguées, selon plusieurs médias allemands. Elles disent avoir été recrutées sur les réseaux sociaux et rabattues vers les loges du groupe pour assouvir l’appétit sexuel du chanteur Till Lindemann, qu’elles accusent aussi d’abus de pouvoir et de violence.

Réponse du groupe

«Les publications de ces derniers jours ont suscité des irritations et des questions parmi le public et en particulier parmi nos fans», écrit Rammstein sur son site internet. «Nous disons à nos fans: il est important pour nous que vous vous sentiez bien et en sécurité lors de nos concerts – devant et derrière la scène. Nous condamnons toute forme de violence.» Le groupe demande en outre de ne pas condamner les personnes qui ont porté ces accusations. «Ne participez pas à des jugements publics préalables de quelque nature que ce soit envers ceux qui ont porté des accusations. Vous avez le droit d’avoir votre point de vue. Mais nous, le groupe, avons aussi le droit de ne pas être jugés.»