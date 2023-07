Le chanteur Lomepal accusé d’agressions sexuelles: «Toute l’industrie musicale est au courant»

«Toute l’industrie musicale est au courant»

Elle explique ensuite que depuis deux ans, elle a entendu plusieurs témoignages dans le milieu de la musique relatant des gestes déplacés et non désirés de la part d’Antoine Lomepal. «TOUTE L’INDUSTRIE MUSICALE EST AU COURANT. Ce silence n’est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d’affiche pour de nombreux festivals également», explique-t-elle.

«Faire mine de ne pas savoir, c’est accepter»

Bedos et Depardieu également visés

Celle-ci pointe aussi du doigt Nicolas Bedos et Gérard Depardieu et les qualifie d’«agresseurs impunis depuis ma naissance». «Tout ceci me dégoûte profondément. Amis journalistes, influenceurs, artistes: dénoncez vos confrères. Les dénoncer ne vous fera rien perdre si ce n’est une relation avec un monstre. On ne peut plus garder le silence sur des actes aussi graves (…). Alors parlez, le plus vite et fort possible.»