Le combat d’un père: Jean-Marc Généreux évoque avec émotion la maladie rare de sa fille

«Une petite boîte à surprise»

Cette maladie génétique rare provoque des difficultés motrices ainsi qu’un handicap mental: «Elle est grande des yeux et du cœur, mais ne grandit pas et ne grandira jamais», a ainsi confié Jean-Marc Généreux à «France Dimanche».

Le papa de la jeune fille née en 1999 confie que le quotidien de la famille n’est pas toujours évident: «Tout va bien et soudain, ça explose, on ne sait pas trop pourquoi, en crise d’épilepsie, hyperventilation, apnée», énumère-t-il. Avant d’ajouter: «Avec les années, France (sa femme, ndlr) et moi avons réussi à trouver un bel équilibre».

Un dernier mot: «papa»

Lors d’un entretien accordé au magazine Gala à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le père de 60 ans avait également évoqué la maladie de sa fille: « Pour faire simple, elle marchait, elle ne marche plus, elle parlait, elle ne parle plus. Elle a marché jusqu’à l’âge de 4 ans environ. Elle a parlé, elle a simplement dit des petits mots. Le dernier qu’elle a dit, c’est ‘papa’ et ça s’est éteint vers l’âge de 2 ans et demi».