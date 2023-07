Le conducteur percuté par Pierre Palmade sort du silence : «Je ne sais pas comment j’ai fait pour survivre»

«Il a peur, il ne veut plus sortir»

Ce 12 juillet, l’homme d’origine kurde qui conduisait la voiture percutée par le comédien a témoigné auprès de BFM TV et Paris Match. Il a évoqué l’état psychologique de son fils de six ans, qui se trouvait dans la voiture. «Il n’est plus le même. Avant il était sociable, il jouait et maintenant, il ne parle plus à personne. Quand il est dans la rue, il a peur alors il ne veut plus sortir et dès que quelqu’un parle de l’accident, il s’enferme dans sa chambre», explique-t-il à BFM TV.