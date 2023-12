Le magnifique geste de Ricky Gervais pour la protection animale: «Ce don va faire beaucoup pour nous aider»

Ricky Gervais a le cœur sur la main. Il a décidé de reverser une partie de profits de son dernier spectacle pour la protection et la défense des animaux. Un montant de plus de 2 millions d’euros.

L’humoriste, acteur et producteur anglais Ricky Gervais fait actuellement le tour du monde avec son spectacle «Armageddon». Le succès est immense et cela permet à Ricky Gervais de gagner beaucoup d’argent. Et il a décidé de ne pas tout garder pour lui.

«Si ma carrière tourne mal je devrais le récupérer»

Ricky Gervais vient d’annoncer un don de plus de deux millions d’euros (1,9 million de livres sterling) à onze associations de protection animale, relatent nos confrères de La Voix du Nord. «J’espère que les chiens, les chats, les rhinocéros et les singes investiront cet argent intelligemment, parce que si ma carrière tourne mal je devrais le récupérer», a lancé avec humour le Britannique, vu dans la version originale de The Office ou, plus récemment, dans la série Netflix After Life.

«Ce don va faire beaucoup pour nous aider»

Le don de Ricky Gervais sera réparti en onze parts égales, reversées aux associations All Dogs Matter, Animal SOS Sri Lanka, Catastrophes Cat Rescue, Chaldon Animal Sanctuary, Dogs on The Streets, Helping Rhinos, Millions of Friends, Mira Dogs, Paws2Rescue, PDSA et Wild Futures.

Dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter) l’association PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals) a remercié l’anglais pour son don. «Ce n’est pas la première fois que Ricky nous soutient. Ce don va faire beaucoup pour nous aider».