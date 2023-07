Le message tragique de Sinéad O’Connor posté peu avant sa mort: «Je suis perdue sans lui»

Sinéad O’Connor n’est plus… La chanteuse irlandaise qui avait connu un immense succès dans le monde entier en 1990 en offrant une réinterprétation magistrale de «Nothing Compare 2 U» de Prince, est décédée ce mercredi 26 juillet à l’âge de 56 ans. «C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimée Sinéad. Sa famille et ses amis sont dévastés et ont demandé à ce que l’on respecte leur intimité en ce moment très difficile», a sobrement déclaré la famille de l’artiste dans un communiqué. Depuis, les hommages ont afflué de toutes parts pour saluer sa carrière. La carrière d’une femme qui n’a jamais caché se battre avec sa santé mentale et sa profonde dépression.