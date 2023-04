Le nouvel «Indiana Jones» à l’assaut du Festival de Cannes

Hommage à Harrison Ford

«Indiana Jones et le Cadran de la Destinée», réalisé par James Mangold, doit être projeté le 18 mai à Cannes, ont précisé les organisateurs dans un communiqué. Ce cinquième volet des aventures de l’archéologue aventurier imaginé par Georges Lucas et porté à l’écran par Steven Spielberg, doit sortir le 28 juin en France et le 30 juin aux États-Unis.

Rendez-vous en mai

«Indiana Jones et le Cadran de la Destinée», coproduit par Georges Lucas et Steven Spielberg pour Disney et LucasFilms, est réalisé cette fois par James Mangold, auteur du biopic sur Johnny Cash «Walk the Line» avec Joaquin Phoenix et de «Le Mans 66» (2019). Il s’agit du deuxième film dont la sélection a été officiellement confirmée par le Festival, après «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro.