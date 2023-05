Le prince Harry a déclaré en avoir «marre» en pleine cérémonie de couronnement de son père, Charles III

C’est sans son épouse Meghan Markle que le prince Harry s’est rendu ce samedi 6 mai à l’abbaye de Westminster pour lecouronnement de son père, le roi Charles III. Assis deux rangées derrière son frère aîné William, Harry était placé à côté de Jack Brooksbank, le mari de la princesse Eugénie. Et, alors qu’ils attendaient l’arrivée de Charles et Camilla, Harry et Jack ont commencé à discuter. Une conversation qui, selon leDaily Star, a ensuite fait l’objet d’analyses par un expert en lecture labiale. Et si l’on en croit ce dernier, les propos tenus par Harry risquent à nouveau de faire parler…

«J’en ai marre»

Selon l’expert, Harry et Jack auraient parlé du malaise présent entre les deux fils de Diana et Charles. «Ce n’est pas tout à fait la vie, n’est-ce pas?», aurait ainsi déclaré Jack à Harry.Ce dernier a secouéalors la tête et a ajouté qu’il en avait marre. «C’est triste. J’en ai marre. J’ai essayé de lui parler», aurait-il répondu. Des relations qui sont donc toujours tendues entre les deux frères et une situationqui ne semble pas se diriger vers un certain apaisement.