Le prince Louis a de nouveau fait le show lors du «Trooping the colour» (vidéo)

Comme chaque année, le 17 juin est un jour de fête Outre-manche. C’est en effet à cette date-là qu’a lieu le «Trooping the colour», la journée où on célèbre les anniversaires des souverains britanniques. Si Charles III soufflera ses 75 bougies en privé le 14 novembre prochain, il l’a déjà fêté en public, comme le veut la coutume, ce samedi 17 juin.

Une première pour Charles III

S’il s’agissait d’une première pour Charles III qui a notamment renoué avec la tradition en passant ses troupes en revue à cheval, ce qu’Elizabeth II n’avait plus fait depuis 1986, c’est un autre membre de la famille royale qui a attiré l’attention.

Louis fait le show sur le balcon

En effet, Charles III a aussi été rejoint sur le balcon par sa famille et, son petit-fils, le prince Louis, a de nouveau fait le show devant un public amusé.

Souvenez-vous, l’année dernière, le jeune fils de Kate et William avait du mal à rester en place et nous avait offert une démonstration de son espièglerie, se livrant à de nombreuses grimaces lors du dernier «Trooping the colour» de la reine Elizabeth II.