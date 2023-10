Le rappeur français Maes visé par un mandat d’arrêt: voici ce qu’on sait

La justice française vient d’émettre un mandat d’arrêt contre le célèbre rappeur français Maes. Il était attendu au tribunal correctionnel de Paris ce mardi et devait comparaître pour des coups de poing datant de 2018 mais ne s’est pas présenté.

Faits de violence

Le rappeur de 28 ans, qui est libre, doit être jugé pour des violences en réunion datant de septembre 2018 à Paris et ayant entraîné six jours d’ITT (incapacité temporaire de travail). S’il a depuis indemnisé la victime à qui il avait asséné des coups de poing au visage et que cette dernière ne s’est pas constituée partie civile, cela n’a en rien éteint les poursuites judiciaires à l’encontre du rappeur originaire de Villepinte (Seine-Saint-Denis).