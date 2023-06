Le rappeur Kanye West est poursuivi pour agression

«Grande souffrance mentale et émotionnelle»

L’altercation entre le chanteur et la paparazzi se serait produite aux abords d’un complexe sportif à Ventura dans la périphérie de Los Angeles. Kanye West s’y était rendu avec Kim Kardashian, son ex-femme, pour voir leur fils jouer en janvier dernier. Après avoir pris quelques photos de Kim Kardashian, la paparazzi serait tombé sur le rappeur en train de se disputer avec quelqu’un à l’extérieur. Elle aurait alors essayé de filmer la scène avec son GSM, ce qui n’aurait pas plu à Kanye. La vidéo capturée par la photographe montre le rappeur s’avançant vers sa voiture et l’interpellant: «Je suis venu voir mon fils jouer, tu ne peux pas me tomber dessus comme ça (…) arrête de filmer». Ce à quoi Nichol s’est défendue faiblement: «Je sais, mais Kanye, tu es une célébrité». On voit ensuite le rappeur saisir le téléphone et le lancer par terre avant de s’éloigner.