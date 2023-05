Le savais-tu ? La reine consort Camilla a des origines belges

Lointains ancêtres

L’experte a mis en lumière un lien de parenté entre l’épouse de Charles III et les comtes d’Egmont et de Hornes, décapités sur la Grand-Place de Bruxelles en 1568. Camilla aurait pour ancêtre Alice Keppel (1868-1947), la fille de Sir William Edmonstone, qui est lui-même un descendant de Sir Archibald Edmonstone. Ce dernier descend de Marguerite de Croÿ, la fille de Philippe III de Croÿ, 4e Prince de Chimay et Duc d’Aerschot (1526-1595). C’est ce qu’a expliqué l’historienne. La reine consort a donc bel et bien un lien de parenté avec la noblesse de notre pays.