Le témoignage poignant de Lorie: «Je sais que je ne pourrai plus jamais avoir d’enfant»

Cette rentrée, Lorie Pester présente «Brisons le tabou!», une série documentaire consacrée aux problématiques de femmes, sur la chaîne RMC Story. Dans une interview accordée à Simone Media, elle a raconté son combat face à l’endométriose , une maladie qui touche près d’une femme sur dix. «Ça m’est arrivé plusieurs fois de tomber dans les pommes tellement j’avais mal. Au début, je n’en parlais pas trop car je me disais que ça ne regardait personne», témoigne Lorie.

Une décision difficile mais nécessaire

Face aux douleurs incessantes, Lorie a opté pour une ablation de l’utérus . Une décision difficile mais nécessaire. «Ça a été très dur à prendre comme décision, on en a beaucoup parlé avec mon compagnon. C’est une décision qui se prend en couple. Le problème, c’est que c’est irréversible. Je sais que je ne pourrai plus jamais avoir d’enfant», confie-t-elle.

«Je n’ai plus du tout mal»

Le fait d’avoir déjà pu avoir une fille l’a beaucoup aidé. «Je pense que si je ne l’avais pas eue, je n’aurai pas pris cette décision et je serais restée avec douleurs jusqu’à avoir un enfant. Aujourd’hui, ça m’a changé la vie. Je n’ai plus du tout mal», conclut-elle dans cet entretien bouleversant et inspirant.