Leonardo DiCaprio aurait à nouveau retrouvé l’amour

Après plusieurs mois de rumeurs persistantes, il semblerait que Leonardo DiCaprio ait bel et bien retrouvé l’amour! Il faut dire que l’acteur de 48 ans ne reste jamais très longtemps célibataire… Cette fois, il serait, selon plusieurs médias américains, en couple avec Vittoria Ceretti, une mannequin italienne âgée de 25 ans. Et si l’on en croit le site Page Six et le magazine People, c’est une affaire sérieuse qui est partie pour durer.

De nombreuses rumeurs

Leonardo DiCaprio et Vittoria Ceretti ont été aperçus ensemble pour la première fois lors d’une virée nocturne dans une boîte de nuit d’Ibiza, le 9 août dernier. Selon Page Six, ils s’embrassaient et se déchaînaient sur le dancefloor. Il n’en fallait alors pas plus pour que les premières rumeurs de couple soient lancées. Des rumeurs qui persisteront puisque l’acteur et la mannequin ont ensuite été vus en Californie le 22 août en train de manger une glace et un café glacé à Santa Barbara. Si pour certains, il ne s’agissait alors que d’un «amour de vacances» et que cette romance ne durerait pas, il semble que les choses soient en réalité beaucoup plus sérieuses entre les deux tourtereaux.

«Bien plus qu’un simple flirt»

Ainsi, selon les médias américains People et Page Six, DiCaprio et Ceretti vivraient une belle histoire d’amour. «Ils ont passé pas mal de temps ensemble au cours des derniers mois et ils apprécient d’apprendre à se connaître de manière plus approfondie», rapporte en effet le magazine People citant une source proche. La semaine dernière, des témoins les auraient également aperçus à la soirée «Vogue World: London». Et l’un d’entre eux a confié à Page Six que «Leo et Vittoria ont discuté et dansé ensemble toute la nuit» avant d’ajouter «d’après ce que l’on peut voir, leur romance est bien plus qu’un simple flirt».

Célibataires depuis peu

À peine célibataires qu’ils auraient donc retrouvé l’amour dans les bras l’un de l’autre. En effet, Vittoria Ceretti s’est séparée il y a peu de son époux, le DJ Matteo Milleri, après trois ans de mariage. Tandis que Leonardo DiCaprio a vécu pendant quatre ans une belle histoire avec l’actrice Camila Morrone qui s’est terminée en août 2022. Depuis un an, l’acteur a goûté au plaisir du célibat en ayant quelques histoires légèreset ce notammentavec la mannequin Gigi Hadid. Cette fois, l’histoire semble sérieuse bien que les principaux intéressés ne se soient pas encore exprimés sur le sujet.