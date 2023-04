Les Égyptiens avaient-ils déjà l’électricité ? Gims en est persuadé

Des antennes géantes

L’interview a été mise en ligne il y a deux semaines sur la chaîne YouTube Oui Hustle mais cela ne fait que quelques jours qu’elle fait parler d’elle. Et pour cause, dans celle-ci, le rappeur Maître Gims tient des propos complotistes surprenants. Pour lui, les Égyptiens avaient déjà l’électricité il y a plusieurs milliers d’années et les pyramides étaient… des antennes géantes. «Les gens avaient l’électricité et les historiens le savent», lance Gims.