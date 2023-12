Les fans de Brooklyn Nine-Nine sous le choc: Andre Braugher, qui incarnait le capitaine Holt, est mort

«Il a donné au détective Frank Pembleton une férocité juste et une dignité tranquille. En plus de ses prouesses en tant qu’acteur dramatique, ses talents dans la comédie étaient également pleinement visibles dans le rôle du capitaine Holt, déterminé et passionné, dans ‘Brooklyn Nine-Nine’. Ses performances continueront d’inspirer les générations futures et il nous manquera énormément», a réagi la chaîne NBC.