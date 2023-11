Les «Mean Girls» sont de retour après vingt ans: les fans réclament une suite (vidéo)

Les fans n’attendaient que cela: le retour en force du film « Mean Girls » (Lolita malgré moi en français), sorti à l’époque en 2003. Plusieurs rumeurs couraient sur les retrouvailles des « Plastiques ».

Dans ce classique, on suivait l’aventure de Cady Heron (interprétée par Lindsay Lohan), qui, après avoir passé toute son enfance en Afrique, découvre les affres de la course à la popularité en se frottant aux Plastiques, les reines de l’école menées par la terrifiante Regina George (interprétée par Rachel McAdams). Le trio infernal se composait également de Karen (joué par Amanda Seyfried) et Gretchen (Lacey Chabert).