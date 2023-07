Les statues de cire de Harry Styles divisent les fans (photos)

Tout le monde ne peut pas se vanter d’avoir une statue de cire dans un des musées de Madame Tussauds, et encore moins sept. C’est pourtant le cas du chanteur Harry Styles. Les modèles plus vrais que natureont été réalisés «à la demande des fans».

Ils seront exposés dans des villes du monde entier et rappelleront les tenues les plus mémorables de la star sur scène et sur le tapis rouge.

«Une marque intemporelle sur la culture populaire»

Le Harry Style en blazer vert, une tenue inspirée de son look lors de la Première du film My Policeman en 2022, ira à Londres ce 27 juillet. Celui avec son manteau de fourrure rose ira à Berlin. Celui en combinaison à paillettes ira à New York. Les autres seront répartis entre les villes d’Amsterdam, Los Angeles, Singapour et Sydney.