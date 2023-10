Les terribles confessions de Louane, harcelée pendant des années: «Ça reste toute la vie»

«Hello toi, je ne sais pas trop à qui je parle. T’as 8 ans, 12 ans, 16 ans et puis 19. Je crois que du plus loin que je m’en souvienne, tu ne t’es jamais sentie vraiment bien dans ta peau, tu t’es jamais vraiment sentie acceptée et même quand les gens te regardaient avec des yeux brillants, tu n’as jamais réussi à en ressentir de la valeur», voilà les mots que Louane a adressés à la jeune version d’elle-même dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube d’Origines Média. Elle confie avoir été harcelée pendant plusieurs années.