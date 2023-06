L’étonnante collaboration de Michel Sarran, ex-membre du jury de «Top Chef», avec une célèbre enseigne de fast-food

Trois nouveaux hamburgers signés Michel Sarran

Dès ce mardi 13 juin, les Français pourrontse rendre dans leur Burger King préféré pour y goûter trois nouveaux hamburgers signés Michel Sarran. Disponibles dans la gamme gourmet de la chaîne, les burgers du chef étoilé, aussi appelés les Masters du Chef, s’intitulent le Master Sarran Mozzarella, le Master Sarran Chèvre et le Master Sarran Poulet. Ces burgers pourront également être accompagnés d’un duo de sauces, l’une aux olives noires, au thym et aux tomates séchées, et l’autre au parmesan et basilic.