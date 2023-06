Lily-Rose Depp fait une déclaration vibrante à sa petite amie (photo)

Lily-Rose Depp est amoureuse et le proclame! En couple depuis début 2023 avec la rappeuse Danielle Balbuena, aussi connue sous le nom de 070 Shake, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis avait officialisé sa relation en mai dernier via une story postée sur son compte Instagram. «4 mois avec mon crush», avait-elle alorsmentionné, sur un cliché d’elles deuxen train de s’embrasser.