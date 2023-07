Loïc Nottet sur un petit nuage: «J’ai réalisé un de mes rêves» (vidéo)

Très présent sur les réseaux sociaux, Loïc Nottet avait fait planer le doute sur son nouveau projet. «J’ai été un peu énigmatique car je ne pouvais pas trop en dire. C’était assez confidentiel et on voulait garder la surprise», a justifié l’artiste de 27 ans en story Instagram.

«Incroyable»

«Ça y est: J’ai réalisé un de mes rêves. j’ai chanté pour la fashion week à paris. C’était incroyable», explique celui qui a été découvert dans The Voice Belgique.

Loïc Nottet continue en expliquant à ses fans: «J’ai chanté pour la maison Natan avec laquelle on a collaboré sur pleins de tenues pour Addictocrate (son nouvel album, ndlr)». En effet, bien que Natan se consacre à la mode pour femme, les tenues réalisées pour son album ont été conçues sur mesure. «Fruit d’échanges d’idées et d’influences entre Loïc Nottet, Edouard Vermeulen et Mircea Smolean», rapportait le magazine «L’officiel» en décembre 2022.