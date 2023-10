Louane annonce la mauvaise nouvelle aux fans belges : «Je suis tellement désolée»

Problèmes de santé

«Bruxelles, je suis tellement désolée de ne pas être sortie ce soir. Je suis bien trop malade pour pouvoir prendre ce temps-là malheureusement. Entre mon otite, ma gorge, la grosse journée qui m’attend demain et le concert de demain soir, ça n’aurait pas été raisonnable de risquer tout cela ce soir», explique la jeune chanteuse en story Instagram. «Je vous aime de tout mon cœur et ce soir il est douloureux de ne pas avoir pu vous serrer contre lui. À très vite je l’espère», continue-t-elle. Elle espère que cette annonce a bien été lue et comprise par son public. On imagine la déception des fans de la chanteuse de 25 ans!