L’univers de Marvel en deuil: cet acteur décède dans un accident de voiture avec trois de ses enfants

Le nom de Taraja Ramsess ne vous dit certainement rien, mais vous l’avez vu sans le savoir dans plusieurs films de «Marvel», à commencer par les films «Avengers» et «Black Panther». Malheureusement, le talentueux acteur est décédé le 31 octobre avec trois de ses enfants lors d’un accident de voiture. Celui-ci aurait, avec cinq de ses enfants à bord, percuté un semi-remorque en panne qui stationnait sur la sortie d’une voie rapide en Géorgie.

Deux de ses fills survivent

La maman de l’acteur, Akili Ramsess, une photojournaliste, a annoncé la triste nouvelle. «Mon tendre, magnifique et talentueux fils Taraja, et deux de mes petits-enfants – sa fille de 13 ans, Sundari, et sa nouvelle-née de 8 semaines, Fujibo–, ont été tués la nuit dernière dans un horrible accident de voiture», écrit-elle sur Instagram. Il est à noter que son fils Kisasi, 10 ans, est décédé le 4 novembre des suites de la collision. Ses deux autres filles ont survécu au drame.