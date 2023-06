Macabre découverte en Californie: le corps retrouvé est bien celui de l’acteur Julian Sands

«Le processus d’identification du corps retrouvé sur le mont Baldy le 24 juin 2023 est terminé et a permis d’identifier positivement Julian Sands», a annoncé le bureau du shérif de San Bernardino dans un communiqué.

«La cause de sa mort fait l’objet d’une enquête complémentaire, en attente des résultats d’analyses supplémentaires», a-t-il précisé.

Une carrière phénoménale

Julian Sands, qui s’est fait connaître en 1985 pour son rôle dans le film de James Ivory «Chambre avec vue», avait disparu en janvier sur le mont San Antonio, aussi connu sous le nom de Baldy, culminant à 3.000 mètres d’altitude, plus haut sommet de la chaîne de San Gabriel, près de Los Angeles.

L’acteur de 65 ans était un marcheur expérimenté qui se disait être le plus heureux lorsqu’il se trouvait «près du sommet d’une montagne par une glorieuse matinée froide».

Un endroit dangereux

La Californie avait été frappée par une série de tempêtes violentes en décembre et janvier, accompagnées de chutes de neige abondantes sur les chaînes de montagnes, y compris sur le mont San Antonio.

Le shérif du comté de San Bernardino avait déclaré au moment de sa disparition que cette ascension était de plus en plus dangereuse, avec huit décès connus entre 2017 et 2022.