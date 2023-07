Madonna gravement malade: la star de la pop sort du silence (vidéo)

Voilà des nouvelles qui devraient réjouir les fans de Madonna! Ce jeudi, la reine de la pop a publié une vidéo rassurante sur Instagram. Pour rappel, la chanteuse avait été hospitalisée en urgence en juin dernier. En cause? «Une grave infection bactérienne» qui l’a contrainte à écourter sa tournée en cours afin de se remettre sur pied au plus vite.

«Pouvoir bouger mon corps et danser un tout petit peu…»