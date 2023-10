Malaise sur France 2 durant la venue de Pascal Obispo: «Quelqu’un va se faire virer?» (vidéo)

Il y a maintenant un peu plus de deux semaines, Pascal Obispo a sorti un album qui est intitulé «Le Beau qui pleut». Comme souvent dans ces cas-là, les artistes font la promotion de leurs oeuvres et vont de plateau télé en plateau télé. C’est pour cette raison que le Français s’est retrouvé dans «Quelle époque!», où il a été interrogé par Léa Salamé.

L’animatrice a évoqué son disque, mais aussi sa longue carrière, puisqu’il est actif depuis maintenant 30 ans et qu’il fera, à cette occasion, une tournée. Pour lui rendre hommage, l’émission a diffusé plusieurs titres emblématiques de la star. Sauf que voilà, l’un d’entre eux n’était pas de Pascal Obispo.

«Ah, ce n’est pas moi qui chante», a-t-il signalé en entendant le titre «Lucie». «Mais ce n’est pas grave, ça me fait plaisir aussi», sourit-il malgré tout. Suite à cela, la présentatrice a eu du mal à cacher son mécontentement, lâchant un «Qui va se faire virer?» Naturellement, tout le monde s’est senti gêné par cette petit remarque tranchante. Toujours aussi gentil, Pascal Obispo a tenu à relativiser: «Mais je trouve ça bien qu’on chante mes chansons, ça me fait plaisir.»

«Moi, j’ai appris à chanter il y a très peu de temps, réellement. Je suis un musicien et j’ai appris à chanter au fur et à mesure et ma voix s’est transformée. Donc c’est un peu compliqué d’écouter de vieilles chansons. Donc c’est pour ça que tout à l’heure, c’était agréable, en fait. Ce n’était pas du tout une critique», conclut-il, décidément toujours aussi agréable.