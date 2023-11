Mariah Carey accro au shopping: «Elle n’a même pas le temps d’ouvrir la moitié des paquets»

Avec une fortune estimée à près de 350 millions de dollars, Mariah Carey fait partie des chanteuses les plus riches de la planète. Chaque année, elle continue à toucher gros lot avec les revenus liés à son tube «All I Want For Christmas Is You» et à ses autres chansons de Noël.

1 million par mois pour son shopping

Ces revenus importants permettent à la diva de se faire plaisir. Selon le magazine américain The National Enquirer, Mariah Carey dépenserait jusqu’à 1 million de dollars par mois en shopping divers et varié. Ce serait même une véritable addiction pour la star. «On dirait qu’elle ne vit que pour dépenser de l’argent. Aucun prix n’est trop élevé. Plus c’est cher et exotique, plus elle aime ça», déclare une source proche de la star au magazine américain.

«C’est dégoûtant!»

Heureusement, Mariah Carey pense aussi aux autres et fait de nombreux cadeaux à ses proches et à sa famille. «Elle commande des cadeaux tout au long de l’année. Elle a plusieurs pièces remplies de cadeaux», poursuit la source. Mais cette addiction aux achats est tellement importante que la diva se retrouve submergée par les colis et les paquets. «Les colis sont si nombreux que la diva n’arrive pas à suivre son propre rythme. Il y a tellement de paquets qui arrivent qu’elle n’a même pas le temps d’en ouvrir la moitié. C’est dégoûtant!», conclut la source bien informée.

