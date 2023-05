Mauvaise nouvelle pour les fans de TPMP: ce chroniqueur emblématique annonce son départ

«Après 7 années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP PEOPLE», a écrit l’animateur de 49 ans sur Twitter, remerciant «les téléspectateurs» qu’il pense avoir «parfois agacés» mais espère avoir «divertis, amusés, touchés». «Merci à C8, aux équipes, à l’antenne, la prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs», conclut-il dans son message, relayé par Cyril Hanouna sur le même réseau social.