Métamorphosé par son impressionnante perte de poids, l’humoriste Artus s’est marié avec sa belle Sarah (photo)

Qu’on se le dise, Artus est un homme heureux! L’humoriste repéré dans l’émission «On n’demande qu’à en rire» a annoncé ce lundi 12 juin s’être marié avec Sarah Nasrallah, la femmequ’il a rencontrée sur le tournage de «Danse avec les stars» et qui partage sa vie depuis 2016. C’est sur son compte Instagram qu’il a révélé la bonnenouvelle. Mais si le bonheur du couple transparaît évidemment sur les deux photos publiées par Artus, c’est surtout l’incroyable métamorphose de l’humoriste qui attire l’attention.

35kg en moins en quatre mois

Sur les deux clichés postés par Artus, celui-ciapparaît en effet très aminci. Et pour cause! L’humoriste a perdu 35kg en l’espace de quatre mois. Et si vous vous demandez comment a-t-il perdu autant de poids en si peu de temps, la réponse est simple: Artus a décidé de reprendre sa vie en main. Ainsi, il s’est entouré d’un coach personnel qui lui a concocté un programme sportif intensif.