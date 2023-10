Miss France, NRJ Music Awards, Star Academy: vers la fin de ces émissions en direct sur TF1?

Le programme de TF1 va être chargé ces prochaines semaines: entre le début de la Star Academy, les NRJ Music Awards et la grande finale de Miss France 2024, les téléspectateurs vont être gâtés. Oui mais voilà, le contexte est aussi tendu actuellement en France, ce qui pourrait bousculer tous ces programmes.

Alerte attentat

En effet, nos voisins sont en alerte attentat maximum depuis début octobre et l’assassinat de l’enseignant Dominique Bernard. Dès lors, les chaînes de télévision pourraient vouloir éviter de diffuser leurs émissions en direct. C’est pour cette raison qu’il a été décidé que les NRJ Music Awards soient préenregistrés dans les conditions d’un direct cette année, toujours au Palais des festivals de Cannes. L’émission sera filmée la journée, avant d’être diffusée en soirée, le 10 novembre prochain, afin de prévenir tout incident.

Et si la décision a d’ores et déjà été actée pour les NRJ Music Awards, TF1 réfléchit encore pour la finale de Miss France et les primes de la Star Academy, qui démarreront dès samedi soir.