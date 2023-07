Mylène Farmer exprime son «immense tristesse» après l’annulation brutale de ses concerts

«J’attendais ce moment»

L’interprète a décidé de s’exprimer par voie de communiqué: «Après le choc, la sidération et l’immense tristesse, toutes les pensées vont à celles et ceux qui se réjouissaient de vivre avec elle ces deux soirées qui s’annonçaient magiques (…) et qui avaient organisé leurs transports et leurs logements depuis près de deux ans».