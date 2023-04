«On n’a rien vu venir»: un proche de Stromae réagit après l’annulation de ses concerts

«On n’a rien vu venir», lance un membre de l’équipe de Stromae au Parisien, sous couvert d’anonymat. Celui-ci a côtoyé l’artiste de près, et notamment avant le lancement du «Multitude Tour»: «Il est resté une semaine chez nous en résidence pour préparer la reprise de ses concerts. S’il y avait eu le moindre problème, je l’aurais su. Et ses deux concerts ont été formidables. Grosse énergie, pas un raté ni un incident.»

Sur ses réseaux sociaux, le Belge a expliqué: «Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant. Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je me dois d’écouter mes limites.»