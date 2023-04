Neymar annonce une merveilleuse nouvelle à ses fans

Souvent à l’infirmerie à cause de nombreuses blessures tout au long de sa carrière, Neymar est actuellement une nouvelle fois en convalescence depuis plusieurs mois. Et s’il est éloigné des terrains, le joueur profite de la période pour se ressourcer auprès des siens, et on le comprend 100 fois.

Une grande annonce

Et au sujet de sa vie privée, le fantasque ailier brésilien a d’ailleurs annoncé une superbe nouvelle aux côtés de sa compagne Bruna Biancardi sur les réseaux sociaux. Les deux amoureux ont toujours connu des hauts et des bas et n’étaient plus apparus côte à côte depuis un moment. Mais tout semble aller pour le mieux en ce moment et on s’en réjouit. Cerise sur le gâteau: le couple attend un premier enfant, le second pour Neymar qui est déjà papa de Davi Lucca, un petit garçon de 11 ans.

«Nous t’attendons»

«Nous avons rêvé de ta vie, nous avons planifié ton arrivée et savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses. Tu vas rejoindre une belle famille, avec un frère, des grands-parents, des tantes et des tantes qui t'aiment déjà beaucoup ! Viens vite mon enfant, nous t'attendons !", écrivent-ils sur leurs comptes respectifs, avec une série de cinq photos qui laisse apparaître le baby-bump de Bruna.

Le couple conclut son message avec un passage de la Bible: «Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi ; avant ta naissance, je t'ai sanctifié - Jérémie 1:5.»